La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración de un acto de campaña, a 19 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado al voto por el PP desde Barcelona y ha asegurado que el próximo 29 de noviembre "España tiene que decidir si se suicida".

Lo ha dicho en un acto en Barcelona este jueves junto al candidato popular al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol; el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el líder del grupo municipal en Barcelona, Daniel Sirera.

"No crucemos los brazos y dejemos que esta nación, que es de todos, nos la roben", y ha advertido de la posibilidad de que la democracia muera tras las elecciones, en referencia implícita a una hipotétia victoria del PSOE de Pedro Sánchez.

Ayuso ha afirmado que, si Sánchez vuelve a gobernar, "van a ir contra todo juez que investigue su corrupción" y ha augurado tramas contra periodistas y adversarios políticos, así como amnistías para casos de corrupción.

"Van a cambiar el modelo de Estado y nos van a llevar a una república federal, plurinacional y, encima, laica. Laica porque les molestan nuestras raíces, se sea o no se sea creyente, y lo que necesitan es borrar el pasado para controlar nuestro futuro", ha sostenido.

"EL SANCHISMO ES UNA GARRAPATA"

La presidenta madrileña ha afirmado que "el sanchismo es una garrapata" y que el PSOE, tanto como cuando gobierna como cuando no lo que hace, busca impedir la alternancia política.

Tras criticar la política fiscal del Gobierno con los impuestos, ha agregado: "La garrapata crece, crece, crece, y cuando te quieres dar cuenta, ha metido las patitas por todas partes. Eso es lo que ha sido el PSOE toda la vida, una maquinaria del poder".

"Y luego, cuando gobiernas, que tengas las calles incendiadas. Hay que ver los sindicatos, ocho años callados y todos ahora indignados", y ha vuelto a elogiar la palabra catalana 'vaga' (huelga, en castellano), para referirse a los sindicatos.

"Digo, vaga general, mira que son vagos generales, pero es que es maravillosa. Si tenéis más de estas, me las tenéis que pasar, me encantan", ha dicho ante los aplausos de los asistentes en la plaza Artós del barrio barcelonés de Sarrià, que han gritado 'fruta' al preguntar Ayuso si sabían lo que le gusta.

SÁNCHEZ Y FEIJÓO 'CARA A CARA'

Finalmente, en cuanto al debate 'cara a cara' que mantendrán Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez este jueves, ha dicho: "Esta noche os animo a todos a tomar un chupito cada vez que (Sánchez) diga Ayuso o Comunidad de Madrid".

Y ha concluido que "hace falta el PP ahora más que nunca y hace falta que esté al frente (del Gobierno) un hombre normal, decente, que dice la verdad y que quiera a su país", en referencia a Feijóo.