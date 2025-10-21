Bad Gyal suma nuevas fechas en Barcelona, Madrid y Bilbao por su gira de 2026

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha anunciado nuevas fechas para su gira de 2026, sumando el 22 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 14 de abril en el Movistar Arena de Madrid y el 15 de mayo en el Arena Miribilla de Bilbao.

Estas nuevas fechas suponen los terceros concierto de Bad Gyal tanto en Barcelona como en Madrid y el segundo en Bilbao, informa Doble Cuerpo en un comunicado de este martes, en el que se indica que las entradas estará disponibles este miércoles a través de Dice.

La gira del nuevo álbum empezará en marzo en España, pasando por el Palau Sant Jordi (Barcelona), Movistar Arena (Madrid), Roig Arena (Valencia), Live Sur Stadium (Sevilla), Arena Miribilla (Bilbao) y el Coliseum (A Coruña), y seguirá por otros países en 2026.