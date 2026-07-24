Baja de 2 años a 1 el tiempo para celebrar juicios rápidos por delitos menos graves en Barcelona

La presidenta del Tribunal de Instancia (TI) de Barcelona, Cristina Ferrando. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Tribunal de Instancia (TI) de Barcelona, Cristina Ferrando, ha explicado que ha bajado de 2 años a 1 el tiempo para celebrar juicios rápidos por delitos menos graves, como los asociados a la multirreincidencia (hurtos agravados y robos violentos) y los delitos vinculados a violencia de género y doméstica.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios para presentar la memoria anual de los juzgados, en las que ha afirmado que el plan de apoyo con 4 nuevos juzgados penales ha logrado reducir los tiempos a la mitad en un año, aunque ha señalado que sigue estando lejos del "periodo óptimo" para celebrar este tipo de vistas, que sitúa en un mes.

En mayo de 2025 entraron en funcionamiento 4 nuevos juzgados de esta jurisdicción para incrementar el ritmo de juicios rápidos, y hasta diciembre estas 4 salas han logrado dictar 3.580 sentencias, lo que refleja unos "buenos resultados", según Ferrando.

Sobre el total de juicios rápidos señalados en todo el año 2025, la memoria también refleja que se han señalado más de 8.000 vistas, y si a ello se suman las conformidades alcanzadas (más de 5.000), la cifra total se sitúa cerca de los 13.000 juicios rápidos resueltos en la capital catalana.

MÁS PLAZAS JUDICIALES

Sin embargo, la presidenta del TI considera que todavía hay una "lista acumulada" de vistas que sigue pendiente a pesar del gran volumen de juicios señalados y de los jueces que se dedican a ello, que solo se podrá reducir si se prorroga el plan de refuerzo o con la llegada de nuevos jueces a partir de junio de 2027.

En este sentido, Ferrando ha reclamado que el servicio de apoyo se prolongue más tiempo y contar con plazas judiciales de carácter estructural, mínimo 12 más, según ha indicado, si bien serán 7 los nuevos jueces que se prevén incorporar cuando terminen su formación a partir de 2027.

"Es la ciudad que más juicios rápidos señala de España", ha recordado Ferrando, que ha añadido que estas vistas hacen referencia a los hechos delictivos que se cometen en la capital catalana, pero también en 10 partidos judiciales más.

DELITOS LEVES

Respecto a los delitos leves, los señalamientos también se han reducido de unos 6 meses a unas 3 semanas vista, unos tiempos "muy adecuados", según Ferrando, y que cree que se explican por las medidas adoptadas para incrementar los juzgados que se dedican exclusivamente a este tipo de vistas.

En total son dos juzgados que funcionan de forma estructural, así como un tercero que está autorizado hasta finales de año, si bien se solicitará su activación de forma estacional, con el objetivo de que funcione cuando los Mossos d'Esquadra detecten un incremento de este tipo de hechos.