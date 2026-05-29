Baja el consumo de tabaco entre adolescentes de Barcelona y crece el 'vapeo', según un estudio

Archivo - Una persona fumando. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de adolescentes de 15 y 16 años que han probado el tabaco entre 2022 y 2026 ha bajado del 19% al 14% en el caso de los chicos y del 30% al 19% en el de las chicas, mientras que en el mismo tiempo el 'vapeo' ha subido en ambos casos como hábito, pasando del 30,4% al 41,8%, según los datos de 'Salut up;)' de la Diputación de Barcelona.

En un comunicado este viernes, la corporación ha explicado que el estudio se ha elaborado a partir de más de 42.000 respuestas del alumnado de 4 de ESO del curso 2014-2015 y que el resultado también avisa de la aparición de nuevos productos como el SNUS, una variante del tabaco finamente picada para consumo oral.

El informe muestra que la diferencia de consumo de tabaco tradicional respecto a hace una década ha caído significativamente, ya que en el período 2014-2017 el 43,1% de los chicos y un 49,2% de las chicas lo habían probado.

Los resultados indican que también ha disminuido el número de fumadores habituales, si bien hace 10 años lo hacían el 22,2% de los alumnos, actualmente lo hacen el 5,7%.

En cuanto al 'vapeo', pese al aumento del consumo habitual, ha bajado la cifra de los que lo han probado por primera vez, pasando en el caso de los chicos del 36,2% al 33,5% y del 48,8% al 39,8% en el de las chicas.