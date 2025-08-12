El Banc de Sang i Teixits aplicará la realidad virtual para relajar a los donantes

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) - El Banc de Sang i Teixits ha presentado una iniciativa pionera para fomentar la relajación de los donantes de sangre, equipándoles con unas gafas de realidad virtual que les permiten viajar por el mundo durante el proceso de donación, según ha informado la institución en un comunicado este martes.

Durante el mes de julio, en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) se llevó a cabo una prueba piloto en la que, a los donantes, se les mostraban imágenes del fondo submarino, el espacio o una aurora boreal, todo a través de las gafas.

En agosto, aquellos que acudan a donar sangre al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital Universitari Vall d'Hebron y el Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Barcelona), podrán disfrutar de esta experiencia, sumergiéndose en vistas panorámicas de París, paseos por los canales de Venecia o parajes naturales idílicos.

El equipo de realidad virtual ha sido desarrollado por HealthTech Innovations, especializada en el entorno hospitalario y sanitario, por lo que ha desarrollado una herramienta que puede ser usada simultáneamente por diversos usuarios y que es fácil de manipular y configurar para los equipos sanitarios.

Hace ya un año esta tecnología se probó en el Hospital Municipal de Badalona para relajarse antes del proceso de donación y, ahora, prevén extender la iniciativa a todo el año con equipos itinerantes, aunque poniendo primero el foco en incitar a la donación durante este periodo estival y llegar a las 40.000 donaciones entre julio y agosto, necesarias para mantener las reservas estables.