Banco Mediolanum superó los 4.000 millones de patrimonio en Catalunya en 2025

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum cerró 2025 con 4.408,6 millones de euros en volumen de recursos totales de clientes en la Zona Noreste e Islas (Catalunya, Aragón, Baleares, Canarias), lo que supone un aumento cercano al 15% respecto al año anterior, informa este miércoles en un comunicado.

La base de clientes alcanzó las 78.525 personas en la zona, un 9,4% más, y la red de Family Bankers (asesores financieros de la entidad) se situó en 429 profesionales.

El responsable de Banco Mediolanum en la Zona Noreste e Islas, Jaime García, ha calificado de hito superar los 4.000 millones en recursos de clientes y lo ha considerado reflejo de la confianza de los clientes en sus Family Bankers: "Nos permite seguir creciendo de forma tan robusta. Desde Banco Mediolanum seguiremos comprometidos".

EN TODA ESPAÑA

En España obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).

El banco entregará un premio extraordinario de 2.000 euros a cada agente financiero y cada empleado, tras un año en que, por séptima vez consecutiva, fue la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, según la consultora independiente Stiga.