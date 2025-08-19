Banco Sabadell activa una línea de 45 millones de euros para los afectados por los incendios

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, interviene durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco Sabadell pone en marcha una línea de financiación de 45 millones de euros con condiciones preferentes y sin comisiones para apoyar a las familias, empresas y autónomos afectados por los incendios activos en diversos puntos del territorio, especialmente en Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura.

Esta iniciativa, que incluye también el anticipo de las indemnizaciones de seguros y reaseguros al 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones, quiere ofrecer un apoyo "eficaz y rápido" a las familias y sectores productivos afectados, informa el banco en un comunicado este martes.

Las ayudas están dirigidas a todos los afectados, con especial foco en el sector primario, debido a que las explotaciones agrarias y ganaderas "se han visto gravemente impactadas por los incendios con pérdidas de instalaciones, terrenos de cultivos, maquinaria, animales o pastos".

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha trasladado en sendas cartas a los presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas "la voluntad del Grupo por colaborar y su compromiso con el desarrollo económico y social de cada territorio".

"Somos plenamente conscientes de la magnitud del reto que afrontan las Administraciones, los servicios de emergencia y la ciudadanía en estos momentos", ha indicado Oliu, y ha destacado que Banco Sabadell continuará acompañando desde la cercanía y la cooperación, con lealtad y respeto institucional, textualmente.