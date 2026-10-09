Banco Sabadell completa su primer pago real con Agent Pay de Mastercard

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha anunciado que ha completado con éxito el primer pago agéntico real de extremo a extremo realizado con el agente de inteligencia artificial (IA) de Mastercard, Agent Pay, en un comunicado este viernes.

La operación ha permitido a los agentes de IA iniciar y ejecutar pagos por cuenta de los clientes dentro de los límites y autorizaciones previamente definidos, junto con "estrictos estándares" de seguridad, privacidad y protección.

El banco ha explicado que la operación "ofrece un posicionamiento estratégico en la evolución de los pagos impulsados por IA" y que demuestra la viabilidad de los pagos a través de agentes de IA.

El director de Pagos de Operaciones y Tecnología de la entidad, Juan Manuel Tabero, ha explicado que estos pagos "representan un nuevo salto evolutivo en la forma como los clientes interactúan con los servicios digitales".

El director general de Mastercard en España, Juan Pablo Vivas, ha añadido que la IA "tiene el potencial de simplificar la manera como las personas gestionan los trabajos cotidianos", aunque ha dicho que la confianza y la seguridad deben ser siempre la prioridad.