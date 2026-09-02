Banco Sabadell y EAE Business School Barcelona colaboran en un programa de formación a 200 personas

Colaboración entre Banco Sabadell y EAE Business School Barcelona - BANCO SABADELL

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell y EAE Business School Barcelona han impulsado un programa de formación y especialización que ha formado a más de 200 profesionales distribuidos en 11 grupos, para acompañar la evolución estratégica de la función de Personas dentro del Banco.

"La irrupción de la inteligencia artificial y la evolución del talento están redefiniendo el papel de las áreas de Personas", informan ambas entidades en un comunicado este miércoles.

El Programa de Especialización en Personas surge de la necesidad de dar respuesta a los nuevos retos que afronta el área, impulsando la adquisición de nuevos conocimientos, capacidades y una visión compartida sobre el papel que desempeña la función de Personas en la transformación de la organización.

Para ello, Banco Sabadell y EAE Business School Barcelona trabajaron de forma conjunta en el diseño de una experiencia formativa alineada con las necesidades reales del colectivo y los objetivos estratégicos de la entidad.

A lo largo del recorrido formativo, los participantes profundizaron en ámbitos como la gestión del talento, la incorporación de nuevas tecnologías, como la IA, al rol de Recursos Humanos, la comunicación como competencia transversal y la comprensión de los aspectos financieros que impactan en la toma de decisiones dentro de una entidad bancaria.