Banco Sabadell lanza una campaña para el Black Friday con el 10% de devolución de compras

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha lanzado una campaña para el Black Friday con el 10% de devolución de compras y condiciones especiales de financiación, informan fuentes de la entidad este jueves.

En concreto, un segmento de clientes particulares podrá contratar online la Tarjeta de Crédito Oro sin comisiones de emisión ni mantenimiento hasta el próximo 30 de noviembre, y el banco devolverá el 10% del importe de las compras realizadas con esta tarjeta entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre, con una devolución máxima de 20 euros brutos.

El banco ofrecerá a determinados clientes seleccionados la posibilidad de fraccionar en tres meses sin intereses (0% TAE) las compras realizadas con sus tarjetas Banco Sabadell entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

Además, hasta el 30 de noviembre ofrecerá financiación personalizada con tipos desde el 3,75% TIN y sin comisión de apertura, permitiendo financiar tanto las compras vinculadas al Black Friday como proyectos personales de mayor importe.

La contratación de este producto se puede hacer a través de la aplicación móvil del banco y en la red de oficinas de la entidad.