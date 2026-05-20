Banco Sabadell se une al consorcio de bancos europeos Qivalis, que lanzará una 'stablecoin'

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell se ha unido al consorcio de grandes bancos europeos Quivalis, creado a finales de 2025, y que prevé lanzar una 'stablecoin' vinculada al euro y cuya primera emisión está prevista para la segunda mitad de 2026, informa la entidad este miércoles en un comunicado.

El token de dinero electrónico permitirá a los bancos del consorcio desarrollar nuevos servicios de pago rápidos, económicos y seguros a través de tecnología 'blockchain', así como nuevas funcionalidades de compensación y liquidación de activos digitales.

Tras la incorporación de Banco Sabadell y otras 24 entidades, Qivalis está formado ya por 37 instituciones financieras distribuidas por una red de 15 países europeos.

La directora general de Operaciones y Tecnología de Banco Sabadell, Elena Carrera, ha afirmado que la entidad lleva tiempo monitorizando y evaluando potenciales oportunidades en los activos digitales, y que el consorcio "es una excelente oportunidad de negocio" para implantar casos de uso con 'stablecoins'.

Actualmente, Qivalis está a la espera de obtener la autorización para operar como una entidad de dinero electrónico por parte del Banco Central de los Países Bajos y emitir su 'stablecoin' en una relación de 1 por 1 con el euro y alineada con el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MICA) de la Unión Europea.