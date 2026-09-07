Barcelona abre un nuevo alojamiento temporal para familias y personas sin hogar en Sant Martí

Nuevo servicio de alojamiento temporal de la calle Venezuela, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un nuevo Servicio de Alojamientos Temporales, ubicado en la calle Venezuela del distrito de Sant Martí, dirigido a familias y personas que hayan perdido su vivienda o que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Lo han presentado este lunes la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, y la comisionada de Acción Social, Sònia Fuertes, que han destacado la dimensión social del equipamiento, no solo a nivel de alojamiento sino también de acompañamiento.

"Estos son equipamientos pensados como residencia temporal, donde las familias podrán trabajar de la mano de servicios sociales aquello que necesiten, buscar trabajo, mejorar competencias o mejorar hábitos de salud", ha señalado Gil.

Para ello, el servicio dispone de salas de talleres, una sala infantil, aula de informática, sala de reuniones y diferentes espacios destinados a actividades grupales, formación, búsqueda de vivienda y actividades de inclusión social.

HASTA 3 AÑOS

En total, el equipamiento cuenta con hasta 15 viviendas de diferentes dimensiones, dirigidas a familias con menores a cargo pero también a parejas y personas solas, con capacidad para un total de 40 usuarios.

La permanencia prevista en los alojamientos es de hasta 2 años, con posibilidad de prórroga a un año más, tiempo en el que se espera que las familias puedan recobrar autonomía y acceder a una vivienda estable por los cauces habituales, o redirigirse a otro servicio.

Según ha explicado Fuertes, las viviendas cuentan con un copago establecido en base a los precios públicos y calculado teniendo en cuenta la situación económica del usuario: "No todos podrán aportar lo mismo y la situación no será siempre estática", ha apuntado.

REFUERZO DE LA RED

Gil ha señalado que las 15 nuevas viviendas, situadas en la planta baja de un edificio rehabilitado por el Ayuntamiento con 60 viviendas dotacionales para gente mayor y 76 de alquiler público, se sumarán a las 2.900 plazas de alojamiento temporal del municipio.

Ha subrayado que Barcelona es "la única ciudad" de su entorno que ofrece diferentes alojamientos públicos dependiendo de la situación en la que se encuentra cada persona, en consonancia con la filosofía 'Housing First'.

El objetivo del Ayuntamiento de Barcelona es insistir en este ámbito incorporando hasta 132 nuevos alojamientos para personas sin hogar, entre ellos 5 pisos para jóvenes y la proyección de 2 nuevos servicios APROP en 2028, que sumarán 112 alojamientos adicionales.