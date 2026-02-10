Barcelona afirma que la mayoría de acampados en Zona Franca están vinculados a servicios sociales

Un agente de la Guardia Urbana durante la intervención en el asentamiento de Zona Franca de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que la mayoría de las personas acampadas en el asentamiento de Zona Franca --unas 75 este martes por la mañana-- están vinculadas a diversos servicios sociales de la ciudad, si bien el Centro de Urgencias de Emergencias Sociales (CUESB) ha realizado ocho atenciones.

Así lo ha explicado ante los medios la directora del CUESB, Maribel del Moral, junto con el delegado especial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la intendente de la Guàrdia Urbana (GUB) del distrito de Sants, Noelia López, después de que el operativo para retirar parte del campamento en la calle 2 se iniciara sobre las 7.40 de este martes y finalizara sobre las 10.30.

"Los servicios sociales desde hace meses están trabajando sobre las personas que estaban en este espacio", ha asegurado Del Moral, que ha añadido que en las últimas semanas el trabajo por parte de dichos servicios se ha intensificado mucho, así como el del CUESB, que este martes ha ofrecido información a todos los que lo han requerido.

La directora ha precisado que de las ocho personas atendidas, siete no estaban vinculadas a ningún otro servicio, por lo que se les "ha orientado" e informado sobre la posibilidad de acceder a comedores sociales, centros de día y el centro de acogida nocturno, que actualmente cuenta con 178 plazas en la capital catalana, según ha indicado.

Entre otros, ha afirmado que algunos de los acampados están en manos del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) y del Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (SASSEP), y a partir de este martes se dará continuidad a su seguimiento.

"Como CUESB valoraremos a las personas que tengan más vulnerabilidad por si les tenemos que ofrecer un techo de forma puntual", ha indicado.

COORDINACIÓN ENTRE TRES POLICÍAS

En su intervención, la intendente de la GUB ha puesto en valor que el dispositivo se ha llevado a cabo "sin incidentes" y según lo planificado con los tres cuerpos policiales que han participado --Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional--, que han permitido retirar las tiendas de campaña y a las personas que había en ellas para poder realizar las tareas de mantenimiento y desinfección.

Por ello, ha puesto en valor la buena coordinación policial que ha permitido realizar una identificación de todas las personas que este martes estaban en la zona, que también ha sido visitada por el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia.

Al preguntársele por la presencia de dos jóvenes que han abandonado la zona en dos patrullas de Mossos, López ha indicado que se trata de una cuestión de "protección", si bien no ha matizado si eran menores o no.

"NO ES EL LUGAR MÁS ADECUADO"

Por su parte, Navarro ha agradecido a todos los profesionales que este martes, pero también en días anteriores y posteriores han trabajado sobre el lugar: "Las decisiones se toman en los despachos y esto se debe hacer efectivo en un espacio determinado y en relación a personas determinadas", ha indicado.

Ha añadido que de cara al futuro la situación se irá valorando en función de cómo avancen las tareas de desinfección: "No es el lugar más adecuado para poderse instalar, podemos entender que puedan ir a lugares más cercanos, pero debemos trabajar en que estas personas encuentren una situación en la que se puedan ubicar de forma más digna".