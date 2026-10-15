Barcelona aprueba inicialmente subir el IBI un 150% a los titulares de 4 o más pisos turísticos

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente subir el IBI un 150% a los titulares de 4 o más licencias de pisos turísticos, en una propuesta que ha contado con los votos a favor de PSC, BComú y ERC, la abstención de Junts y los votos en contra de PP y Vox.

En una sesión extraordinaria celebrada este jueves, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha recalcado que hasta que no entre en vigor la eliminación de los pisos turísticos en 2028 utilizarán "todas las herramientas posibles para luchar contra esta actividad porque una vivienda no es un activo económico".

Ha concretado que en la capital catalana hay 10.600 licencias activas y que 6.000 son las que se verán afectadas por la tasa del 150%, mientras que 1.200 (de 2 a 3 licencias por titular) son las que tendrán el 100% del IBI.

Valls ha sostenido que estos datos confirman que la iniciativa "está justificada" y que de esta forma inician un proceso de desincentivación de esta actividad.

El consistorio ha materializado esta medida, que entra en periodo de alegaciones y se deberá aprobar definitivamente en el pleno de diciembre, tras la aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso, después de que decayeran la semana tras el voto en contra de PP, Vox y Junts.

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