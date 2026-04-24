Barcelona aprueba un Plan Urbanístico para construir 90 pisos dotacionales en el Besòs i el Maresme

Imagen aérea del barrio del Besòs i el Maresme de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado por unanimidad este viernes el Plan Especial Urbanístico de la calle Marroc 199 y la calle Veneçuela 148 que permitirá construir unos 90 viviendas dotacionales públicas en el barrio del Besòs i el Maresme.

El gobierno municipal ha enmarcado el trámite urbanístico en la regeneración urbana del barrio y ha señalado que el impulso de estos pisos servirán para realojar a los vecinos de los edificios pendientes de rehabilitación.

"Las actuaciones de rehabilitación, en muchos casos de gran intensidad y volumen, no son compatibles con la ocupación simultánea de los edificios", ha añadido, a la vez que ha concretado que el proyecto en conjunto contará con 14,5 millones de euros.