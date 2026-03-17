Barcelona aprueba provisionalmente la MPGM para levantar el Museo Thyssen en el antiguo Comèdia

Archivo - Fachada del cine Comedia antes de la última proyección, a 14 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado provisionalmente este martes la modificación del plan general metropolitano (MPGM) para la construcción del Museo Thyssen en el Palau Marcet, el antiguo Cine Comèdia ubicado en la confluencia del paseo de Gràcia y la Gran Via.

El gobierno municipal del PSC liderado por el alcalde Jaume Collboni ha contado con los votos favorables de Junts, con quién anunció un acuerdo la semana pasada para llegar a los apoyos necesarios para dar luz verde a la iniciativa, además de PP y Vox y los contrarios de BComú y ERC.

La primera teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha destacado que el nuevo equipamiento lo convertirá en "uno de los museos de arte de referencia de la ciudad, como lo son el MNAC, el Macba o el Museo Picasso".

Ha remarcado que la MPGM respeta y pone en valor el volumen histórico protegido, ya que los promotores "han ajustado el proyecto aprobado inicialmente sin incrementar el techo del museo al renunciar a unos 600 metros cuadrados menos del máximo permitido, y han preservado las fachadas de la calle, las laterales y las cubiertas históricas".

Ha recordado que el proyecto prevé que rebajar del 25% al 16% los usos complementarios de superficie al museo, como la restauración, un hecho que ha considerado que "blinda el uso cultural y, además, le da carácter metropolitano".

A FAVOR

Desde Junts, el concejal Damià Calvet ha defendido que el proyecto responderá a las expectativas generadas en él y que el acuerdo al que han llegado con el gobierno municipal para desencallar su aprobación "añade más valor, ya que inequívocamente tiene interés público porque se ha limitado los usos complementarios".

La portavoz del PP, Sonia Devesa, ha afirmado que el proyecto contribuye a reforzar la oferta cultural de Barcelona en un edificio "histórico que necesita una nueva función que sea compatible con su protección oficial".

Vox, a través del concejal Liberto Senderos, ha coincidido con los populares al considerar que el nuevo museo amplía la oferta cultural de la ciudad y ha añadido que Barcelona "debe aspirar a tener grandes equipamientos culturales de referencia internacional".

EN CONTRA

El concejal de BComú, Pau González, ha criticado la "lógica económica" del proyecto al considerar que el operador cultural no tiene nada que ver con los museos públicos del MNAC o Macba y que, además, la administración no recibe ninguna contraprestación proporcional a los beneficios que recibirá el operador.

Por último, desde ERC, la concejal Eva Baró ha subrayado que no votan en contra de hacer un museo ni del arte, pero ha señalado que el problema del Thyssen "no es el museo, es el cómo se hace y a qué precio urbanístico y patrimonial".