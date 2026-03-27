Barcelona aprueba provisionalmente la MPGM para ubicar el futuro Museu Carmen Thyssen

Archivo - Carmen Thyssen durante la 1ª actividad efímera en el futuro museo, en noviembre - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado provisionalmente la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para regular el equipamiento del futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona en el Palau Marcet del Passeig de Gràcia.

La MPGM se ha aprobado con los votos a favor del Gobierno municipal y de Junts per Barcelona, PP y Vox, y permitirá transformar el antiguo cine Comedia en un equipamiento cultural.

El plan fija que los usos complementarios del equipamiento representarán aproximadamente el 16% de la superficie total, en lugar del 25% que permite la normativa urbanística, con el objetivo de garantizar el carácter museístico y cultural del proyecto.

La propuesta también establece que el restaurante previsto en el equipamiento no tendrá acceso directo desde la calle y funcionará exclusivamente como servicio vinculado al museo y sus visitantes.

El proyecto incorpora una intervención patrimonial que permitirá restaurar el Palau Marcet y preservar los elementos arquitectónicos originales, que combina la rehabilitación íntegra de la primera crujía del palacio con una nueva edificación reculada que actúa como telón de fondo.

Una vez aprobado provisionalmente en el pleno del consistorio, se tramitará en la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona de la Generalitat para su aprobación definitiva.

CARMEN THYSSEN

Tras la aprobación del MGPM, la coleccionista Carmen Thyssen ha afirmado que es "un gran orgullo" comprobar como poco a poco avanza este proyecto personal, una idea que tenía desde hace años.

Ha dicho en un comunicado que cuando se inaugure se podrá disfrutar de una singular colección: "Una gran oportunidad para disfrutar en Barcelona, en mi ciudad, del arte catalán y, sobre todo, en un periodo tan emblemático como el modernismo".

STONEWEG

El director general de la división cultural de la firma de inversión Stoneweg, Joan Manuel Sevillano, ha mostrado su satisfacción por este paso, y ha considerado que el museo representa una oportunidad única para "enriquecer y densificar el panorama cultural de la ciudad".

El ceo y cofundador de Stoneweg, Jaume Sabater, ha afirmado que el Museu Carmen Thyssen Barcelona es uno de los grandes proyectos de la compañía, y ha dicho que, aunque todavía queda camino, lo asumen con "energía y optimismo".

El proyecto combina la rehabilitación íntegra de la primera crujía del palacio con una nueva edificación reculada que actúa como telón de fondo.