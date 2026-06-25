Barcelona aprueba el proyecto de instalación de césped natural en el campo de fútbol del Sant Andreu

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BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto de ejecución de colocación de césped natural en el campo de fútbol Narcís Sala, donde juega la UE Sant Andreu, con un presupuesto de 1,8 millones de euros.

En un comunicado del consistorio, explican que se prevé que la instalación del césped natural empiece este verano y termine a finales de año, una vez se hayan licitado las obras con un trámite de urgencia.

Con esta actuación, la UE Sant Andreu podrá disputar antes de acabar el presente año los partidos como local en el Narcís Sala con césped natural, asegurando el cumplimiento de la normativa de la 1a RFEF.

El Ayuntamiento de Barcelona también ha iniciado los trámites para instalar césped natural en el estadio municipal del Nou Sardenya, donde juega el CE Europa.

Previo al inicio de las obras, el consistorio debe realizar un estudio diagnóstico estructural para asegurar que se cumplen todos los requisitos de seguridad necesarios para la instalación del césped.