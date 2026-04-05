Barcelona aprueba el proyecto de remodelación de los jardines Bacardí, en el distrito de Les Corts

Render de los jardines Bacardí, en el distrito de Les Corts de Barcelona, cuyo proyecto de remodelación se ha aprovado - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de remodelación de los jardines de Bacardí y el ámbito junto a la calle de Benavent con Felipe de Paz, en el barrio de la Maternitat i Sant Ramón, en el distrito de Les Corts.

El espacio consta de dos superficies, una de 4.033 m2 (ámbito 1) y otra de 7.811 m2 (ámbito 2), dotadas con un presupuesto de 1.766.440 euros y 3.247.195 euros respectivamente, y está previsto que las obras empiecen en septiembre de este año y tengan una duración aproximada de un año, ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

El ámbito 1, de 4.033 m2, incluirá una zona deportiva con equipamientos de pequeño formato, generando una zona temática envuelta por dos grandes parterres que contendrán parte del arbolado existente, concentrando la zona de deporte y liberando los jardines de la mezcla actual de diferentes velocidades de uso y ruido.

La pista deportiva se ubicará en un espacio abierto delimitado por la vegetación, que se convertirá en la puerta de entrada sur desde la calle Benavent y permitirá la continuidad visual con los jardines, ya que se elimina la actual bolsa de aparcamiento y se generan zonas de parterre con arbustiva, creando nuevos usos para el barrio.

Los huertos estarán apoyados sobre la medianera existente, orientados al sur, con acceso desde la acera de la calle Felipe de Paz, y donde la valla se apoyará sobre los dos parterres que delimitan el uso y se garantizará el acceso por parte del personal de mantenimiento.

ÁMBITO 2

El segundo ámbito, de 7.811 m2, contará con un gran claro que funcionará como espacio de intersección con sombra mediante la construcción de un umbráculo desmontable, con una superficie que aportará flexibilidad en su uso y permitirá instalar la carpa del Circ Corts durante la temporada de los espectáculos.

También se incorporará una nueva área de juegos infantil, pasando los jardines a disponer de dos áreas de juego: la norte, ya existente, y la sur, de nueva creación y en contacto con la fachada de las viviendas y plantas bajas de terrazas de restauración.

La zona contará también con un área de petanca concentrada en un único recinto con dos accesos, desde la calle Comandant Benítez y desde el interior de los jardines Bacardí, ampliando el número de pistas de 4 a 6 unidades.