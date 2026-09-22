Barcelona aprueba subir progresivamente la tasa a cruceristas de escala hasta los 24 euros en 2030

Archivo - Varios cruceros en el la Terminal del puerto, a 6 de agosto de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aprobado en la Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda de este martes subir progresivamente la tasa turística a los cruceristas de escala hasta los 24 euros en 2030 con los votos a favor de Junts y ERC y el 'no' de BComú, PP y Vox.

En concreto, la medida propone pasar de los 5 euros de impuesto turístico que hay actualmente a 12 el año que viene, a 16 en 2028, a 20 en 2029 y a 24 en 2030, lo que pasaría la recaudación de 4,5 millones a 9,2 millones el año que viene, a 14,3 en 2028, a 18,3 en 2029 y a 22,3 en 2030, rozando los 24 en 2031, teniendo en cuenta el número de turistas actual.

Valls ha recalcado que el objetivo la iniciativa es que el número de turistas de esta tipología "tienda a cero" en los próximos años.