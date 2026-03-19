Barcelona y el Arzobispado empiezan las obras de la Capella dels Segadors de Sant Andreu de Palomar

Capella dels Segadors de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona, en colaboración con la Generalitat de Catalunya, han empezado esta semana las obras de restauración de la Capella dels Segadors, anexa a la parroquia de Sant Andreu de Palomar y declarada Bien Cultural de Interés Nacional.

El objetivo de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 300.000 euros, es rehabilitar la cubierta y consolidar los muros de la fachada para conservar mejor la capilla y frenar su degradación, explica el consistorio en un comunicado este jueves.

La concejal del distrito barcelonés de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha destacado que las obras son una reivindicación histórica de los vecinos que permitirá recuperar una parte del patrimonio cultural de la zona y "mantener viva la memoria colectiva".

El proyecto incluye rehabilitar las bóvedas de ladrillo de los diversos espacios que configuran la capilla, siguiendo la geometría y arranque de las bóvedas originales, así como la estructura del forjado de la cubierta y las fachadas exteriores.

La Capella dels Segadors, construida en el siglo XVII, guardaba en su interior el Santo Cristo que los agricultores catalanes llevaron como bandera hasta Barcelona para liberar al Consell de Cent y al diputado de la Generalitat encarcelados por orden del Virrey de Catalunya y que desencadenó en la Guerra dels Segadors en 1640.