Barcelona avanza en las obras del Mercat de l'Abaceria de Gràcia, que inaugurará el próximo verano

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona sigue avanzando en las obras de la estructura del nuevo Mercat de l'Abaceria, situado en pleno distrito de Gràcia, que espera finalizar a final de año para empezar con la remodelación interior e inaugurarlo el próximo verano.

Según ha explicado la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, en una visita a las obras este viernes, ya se ha finalizado tanto la mayor parte de la construcción del subterráneo, que acogerá varias salas polivalentes para las entidades del barrio, como de la estructura.

También se han empezado a colocar las piezas cerámicas rojas, amarillas, verdes y naranjas que conformarán el mosaico de la cubierta, uno de los rasgos distintivos del nuevo mercado, que una vez finalizado volverá a recibir a los más de 50 paradistas que por ahora se alojan en el mercado provisional del paseo de Sant Joan.

Gil ha destacado el proyecto como un "modelo" de las reformas que se llevan a cabo desde el Institut Municipal de Mercats, el cual también incorpora la instalación de placas solares fotovoltaicas que, además de proveer de energía a los paradistas, también completará el aspecto exterior de L'Abaceria.

Las obras del nuevo mercado se adjudicaron por un importe de 22,5 millones de euros y empezaron en octubre de 2023, a los que se suman más de 15 millones de la construcción y reposición del mercado provisional y del cambio de sentido de Travessera de Gràcia.