Archivo - El Paseo de Gràcia con las luces de Navidad el año pasado - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a cortar desde este lunes hasta el jueves parte del tramo central del paseo de Gràcia para instalar los preparativos del espectáculo de encendido de las luces de Navidad en esta calle.

Afecta al tramo desde la avenida Diagonal hasta la calle Provença en sentido mar y desde la calle Aragó hasta la Diagonal en sentido montaña, como informó el viernes el Ayuntamiento en un comunicado.

También queda cortada la calle Roselló en esta zona, mientras que la Diagonal, Provença y los laterales del paseo de Gràcia se mantendrán abiertos.

El encendido de luces de toda la ciudad se celebrará este lunes a las 18 horas con un espectáculo en este área, momento en que el corte del paseo de Gràcia se extenderá a todo su recorrido, desde la Diagonal hasta la Gran Via.

CAMBIO DE RECORRIDO DE AUTOBUSES

Esto cambia el recorrido de los autobuses 22 y 24 de Transpors Metropolitans de Barcelona (TMB) en ambos sentidos, y del 7 y el V15 en sentido montaña toda la semana, mientras que los accesos al Metro de la zona afectada permanecerán cerrados el jueves desde las 17.

El Ayutamiento ha recomendado planificar los desplazamientos desde este lunes y moverse en Metro "especialmente" el día del espectáculo a causa del incremento de las afectaciones y la previsión de una alta afluencia de público.