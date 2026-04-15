Barcelona crea un Premio Internacional dotado con 300.000 euros para proyectos que fomenten la paz

Presentación del Premio Internacional Barcelona por la Paz - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este miércoles el nuevo Premio Internacional Barcelona por la Paz, en colaboración con la Fundació Pau Casals, la Diputación de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno, destinado a proyectos que fomenten la cultura de la paz y dotado con 300.000 euros, que se entregará cada 2 años.

Lo ha presentado junto al presidente de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, y varios miembros del Consejo Asesor del premio, entre ellos la exsenadora chilena Isabel Allende, así como la princesa de Jordania y presidenta de la Fundación Anna Lindh, Rym Ali, y el copresidente de la organización Nihon Hidankyo, Shigemitsu Tanaka, que han intervenido telemáticamente.

El alcalde ha presentado el galardón, que se entregará en febrero de 2027 en L'Auditori, como "grito de no sumisión y de no callarse" contra la política internacional del presidente de los EE.UU., Donald Trump, erigiendo a Barcelona como agente en favor de la esperanza a nivel mundial.

"Es posible vencer al autoritarismo. Justo porque tenemos esperanza en el futuro es que impulsamos este premio, para seguir construyendo puentes donde otros levantan muros", ha señalado Collboni, que ha ensalzado la figura del violonchelista Pau Casals en la defensa de la paz internacional.

En este sentido, ha asegurado que "Trump nunca hubiese invitado a Casals a hacer un concierto en la Casa Blanca" como sí hizo el expresidente norteamericano John F. Kennedy, que ha destacado como líder promotor de la paz, a diferencia del actual dirigente norteamericano, que ofrece destrucción y reclama sumisión.

MOMENTO "CRUCIAL"

Por su parte, Pardo ha celebrado que la creación del premio es muy importante, especialmente, ya que "se enmarca en un momento difícil" para la paz a nivel mundial, la cual Casals siempre ligó a su obra con el objetivo de fomentar el diálogo y la concordia.

Ali ha coincidido en que el galardón "no podía haber llegado en un momento más crucial" ante el aumento masivo de los conflictos en el mundo en los que, ha asegurado, se comenten violaciones prácticamente diarias contra los derechos humanos, y ha destacado la voz rara de España y Barcelona al plantarse y defender la paz de manera constante.

Tanaka ha esperado que en un momento en el que la guerra está poniendo en riesgo la paz en el mundo "con este premio la gente se interese aún más por la paz y Barcelona destaque como centro para difundir el mensaje de la paz".

Finalmente, Allende ha sostenido que incluso tras las tragedias más dramáticas, las sociedades pueden y deben encontrar caminos de convivencia: "Barcelona se ha caracterizado en su historia por defender los derechos humanos, buscar la convivencia y aspirar a ser referente", ha señalado.

GALARDÓN

El nuevo Premio Internacional Barcelona por la Paz se enmarca en el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals y se inspira en los valores de paz y entendimiento que, según Collboni, definen a la capital catalana, y tiene como objetivo situarse como uno de los reconocimientos a nivel mundial en este ámbito.

En concreto, los 300.000 euros de los que consta el premio se tendrán que destinar a garantizar al continuidad, escalabilidad o consolidación del proyecto galardonado y su ejecución será evaluada por las instituciones organizadoras con un informe de impacto social que se presentará en la ceremonia de la próxima edición, 2 años después.