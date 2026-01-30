Barcelona da luz verde a una Medida de Gobierno para promover la cultura gitana en la ciudad

Barcelona aprueba un plan para promover la cultura gitana en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno de este viernes una Medida de Gobierno que propone un plan para "promover la cultura gitana en la ciudad, combatir el antigitanismo y trabajar para la igualdad real de derechos".

La segunda teniente de alcalde del consistorio, Maira Eugènia Gay, ha detallado que el plan se ha consensuado con el Consell Municipal del Poble Gitano (CMPG) y ha contado con un "amplio" proceso participativo.

Ha concretado que la iniciativa se compone de 14 objetivos específicos divididos en 7 ejes que son: combatir el antigitanismo, promover la cultura, educación, mercado de trabajo, igualdad de género, salud y vivienda.

La medida también incluye la creación de la Mesa Interdepartamental para mantener un diálogo "periódico entre entidades y departamentos municipales".

La propuesta se desarrollará en dos fases, 2026-2027 y 2028-2030, y contará con un presupuesto de 937.000 euros para la primera fase.