Barcelona dará subvenciones por 300.000 euros en cooperación por los terremotos de Venezuela

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la apertura de una línea extraordinaria de subvenciones por valor de 300.000 euros para iniciativas de cooperación en las tareas de emergencia tras los terremotos que han azotado el norte de Venezuela este jueves.

Será una línea de ayudas que se canalizará a través de ONG con sede en Barcelona y presencia operativa en Venezuela, y que se tramitarán con "la máxima celeridad y se adaptarán a las necesidades identificadas por las autoridades locales", informa el consistorio en un comunicado.

Estas subvenciones forman parte de las iniciativas que Barcelona activará para dar respuesta ante la catástrofe en el país sudamericano y que el alcalde, Jaume Collboni, ha trasladado este jueves a entidades venezolanas de la ciudad, con las que se ha reunido para expresarles su apoyo y solidaridad.

BOMBERS DE BARCELONA

Más allá de estas ayudas, Bombers de Barcelona, a través de Protecció Civil de la Generalitat, ha ofrecido personal técnico especializado en evaluación e intervención en estructuras colapsadas y mandos para ayudar en organización y logística.

Esta movilización, si es necesaria, se canaliza a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), en coordinación con los mecanismos europeos de protección civil.

Además, el consistorio elaborará una guía de recomendaciones a la ciudadanía sobre cómo canalizar de forma "adecuada y efectiva" la solidaridad con los afectados por los terremotos.