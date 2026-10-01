Barcelona desactiva el Plan de Emergencia por insuficiencia drenante por las lluvias

Aviso de que la alerta queda desactivada - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de Barcelona ha desactivado la noche de este jueves el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas en la ciudad.

En un comunicado, el Ayuntamiento informa de que se ha desactivado este jueves a las 20.15 horas y que estaba activado desde este miércoles por la posibilidad de lluvias en la capital catalana.

Por otro lado, la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informado de que este jueves por la noche se enviará una mensaje Es-Alert a las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Montsià (Tarragona) para avisarles de que el episodio de alerta por lluvias se alargará hasta las 14 horas de este viernes