Barcelona destina 100.000 euros en ayudas a Colombia por el terremoto

Ruenión de Albert Batlle y Ricard Sánchez con diferentes asociaciones colombianas para abordar las vías de cooperación que Barcelona destinará a Cali (Colombia) después del terremoto del pasado lunes 10 de agosto. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha destinado 100.000 euros en actuaciones de cooperación para dar respuesta a la emergencia de Colombia después del terremoto que sacudió algunas zonas del país el pasado lunes 10 de agosto, ha informado el consistorio en un comunicado este miércoles.

Los recursos se transferirán en el marco del Memorandum Entesa, el convenio de cooperación institucional entre Barcelona y Santiago de Cali vigente desde 2025, con el objetivo de desarrollar programas orientados a mejorar el bienestar de la ciudadanía.

Por otro lado, Bombers de Barcelona están a disposición de los mecanismos de coordinación correspondientes para enviar personal especializado en la evaluación de estructuras colapsadas y la gestión de la emergencia.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha contactado con el de Cali, Alejandro Eder, para expresar su apoyo, a la vez que el tercer teniente de alcalde y responsable de seguridad, Albert Batlle; y el comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa, Ricard Sánchez, se reunieron con diversas entidades colombianas para expresar el apoyo municipal y detallar las vías de cooperación que Barcelona está activando.

Entre 2024 y 2026, Barcelona ha destinado más de 554.000 euros en subvenciones a ciudades colombianas destinados a políticas de curas, derechos femeninos, la construcción de la paz y el liderazgo comunitario.