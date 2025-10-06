Barcelona distingue 7 iniciativas en los Premis Montserrat Roig al periodismo social 2025

Collboni reivindica la profesión y recuerda los profesionales "asesinados" en Gaza

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha galardonado este lunes 7 iniciativas periodísticas y ha hecho una mención honorífica en los Premis Montserrat Roig al periodismo y comunicación social de Barcelona 2025.

El acto de entrega se ha celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento y lo ha presidido el alcalde, Jaume Collboni, junto a la quinta teniente de alcalde, Raquel Gil; y con la presencia de la comisionada Sonia Fuertes; concejales de los grupos políticos, el jurado encargado del premio y todas las personas nominadas al galardón.

Collboni ha reivindicado el premio y el papel de la profesión periodística en el momento actual y ha recordado antes de entregar los reconocimientos a los 250 periodistas "asesinados por ser testimonios del genocidio de Gaza".

PERIODISMO SOCIAL

El primer premio de periodismo social ha sido para el documental 'La xarxa ultra' del programa Sense Ficció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por su "enfoque en las entrevistas buscando las contradicciones de este grupo de pensamiento".

El segundo ha sido para el reportaje 'Les galàctiques de la Mina' de Jesús Martínez Fernández, del que el jurado ha destacado su "alto valor testimonial que pone en relieve las vivencias de un equipo deportivo y el fútbol como ascensor social en este barrio".

COMUNICACIÓN SOCIAL

En la categoría de comunicación social, el primer puesto ha sido para 'El camí impossible', de Sonia Ros Muriel, ya que el jurado ha considerado que visibiliza el sistema de políticas migratorias "que vulnera los derechos fundamentales con historias personales".

Y el segundo puesto lo ha recibido el proyecto 'Apunts en blanc' de la fundación ACAPPS, del que se ha valorado su carácter por reivindicar una universidad accesible y atendiendo a la perspectiva de género y la accesibilidad.

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

Los premios a la investigación periodística han sido para 'Quan l'urbanisme condemna, la calor mata: cartografia de la desigualtat climàtica a Barcelona', de Alicia Fàbregas, y para 'Supervivents: 10+0 cares de la pobresa laboral a l'Àrea Metropolitana de Barcelona', de Maria Altimira Lázaro y Pablo Agustín Tosca Roisen.

El primero lo ha recibido por visibilizar las desigualdades ambientales y revisar las políticas públicas "situando la justicia climática en el centro del debate con planteamiento interactivo"; mientras que el segundo ha sido por retratar las dos caras de la precariedad laboral de los inmigrantes sin papeles, los regularizados que aparecen en las encuestas y los irregulares que son invisibilizados.

PREMIO ESPECIAL Y MENCIÓN HONORÍFICA

El jurado ha otorgado el premio especial a Sònia Pau Cortada, miembro del equipo de comunicación de la Federació Catalana de Voluntariat Social y docente del máster de género y comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), por su "compromiso social con las crónicas desde los años 90 y por ser pionera en temas de pobreza energética".

La mención honorífica ha sido a título póstumo para Enric Morist, quién falleció el 3 de mayo y era presidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y, según el jurado, ha dejado un legado "enrome de humanidad, de compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos".

Finalmente, Gil ha cerrado el acto agradeciendo a todas las iniciativas que se han presentado al premio y ha emplazado a todas las partes a seguir trabajando con "esta voluntad de explicar la verdad, aunque sea incómoda".