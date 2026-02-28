Barcelona eleva a 30.000 euros las ayudas para rehabilitar pisos de alquiler asequible

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Vivienda de Barcelona ha renovado para este 2026 la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de interiores, con una dotación plurianual de 3 millones de euros que incrementa la subvención máxima hasta los 30.000 euros por inmueble, informa la organización en un comunicado este sábado.

Esta iniciativa se dirige a propietarios de viviendas del mercado libre que cedan sus pisos a la Bolsa de Alquiler de la ciudad o a la Mesa de Emergencias de Barcelona, con el objetivo de modernizar las fincas que actualmente se encuentran vacías o en situación de obsolescencia y "facilitar el acceso a personas en situación de emergencia social y económica y riesgo de exclusión social".

Las actuaciones que contemplan estas ayudas incluyen la reforma integral de cocinas y baños, junto con la adecuación de las redes de agua o electricidad a la normativa vigente y la mejora del aislamiento térmico mediante el cambio de cerramientos.

El teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha enmarcado esta medida en el Plan Vivir para ampliar el parque de alquiler asequible en Barcelona mediante la colaboración con los propietarios privados y la actualización de las viviendas existentes.

El plazo máximo para presentar las solicitudes en el 30 de noviembre de este año, y permite presentarse a los propietarios de vivienda que ya hayan iniciado unas obras antes de que se abriera la solicitud.