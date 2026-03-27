Barcelona elimina el Park Güell del Gaudir Més para que turistas no lo visiten en horas para vecinos

Archivo - Vista de la Fuente Dragón de Gaudí en el Park Güell que ya permanece abierto para las visitas tras la finalización de las obras de rehabilitación del parque y donde estará permitido por primera vez el acceso a la Font Sarva. En Barcelona, Catalu - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona retirará el parque del catálogo de actividades del Gaudir Més para evitar la "picaresca" de los turistas, que eluden el pago de la entrada --de 18 euros-- y acceden al parque en las franjas horarias reservadas para los vecinos.

Los turistas se registraban en el programa municipal Gaudir Més, que ofrece descuentos para residentes para acceder a equipamientos culturales de la ciudad, lo que les permitía acceder al parque sin pagar la entrada y en las franjas horarias de mañana y tarde reservadas para residentes.

La primera teniente de alcalde y presidente de BSM, Laia Bonet, ha remarcado la voluntad de consistorio de que "los vecinos vuelvan a sentirse suyo el Park Güell", facilitando el acceso y mejorando el control de usos del parque.

"PASE VERDE"

Bonet también ha explicado que el Ayuntamiento, a través de BSM, abrirá el Park Güell a todas las personas empadronadas en la ciudad de forma gratuita por su centenario, que celebra este 2026, simplificando el trámite para poder entrar en el recinto.

Con el denominado "pase verde", los barceloneses y barcelonesas acceden al parque de forma gratuita en la franja horaria que seleccionen, además de poder entrar libremente en las franjas del 'Bon dia' y el 'Bon vespre', de 7 a 9.30 y de 18.30 a 22 horas.

CARNET DE VECINOS

En el marco del centenario, también se renovará el carné que permite el libre acceso al parque al vecindario y a las escuelas de los barrios de la Salut, Vallcarca-Penitents, el Coll, Can Baró, el Baix Guinardó y el Carmel.

En una segunda fase, se renovarán también los carnés del alumnado y de las familias de las escuelas Baldiri y Reixac, Montseny, Turó del Cargol, Reina Elisenda Virolai, Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka y Cor de Maria, que serán válidos a partir del curso 2026-2027.