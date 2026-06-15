Barcelona entrega el premio Hipàtia al economista ganador del Premio Nobel 2025 Philippe Aghion

Acto de este lunes para conceder el IV premio Hipàtia a Philippe Aghion - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha entregado este lunes el IV premio Hipàtia al economista ganador del premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion, por "sus aportaciones sobre el impulso del crecimiento económico basado en la innovación y el conocimiento".

En el acto, en el que ha estado la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, Valls ha destacado que la obra de Aghion ayuda a entender que "la innovación no es neutra y requiere normas y dirección pública para no erosionar la cohesión social", informa el consistorio en un comunicado.

El jurado decidió otorgarle este reconocimiento días antes de que la academia sueca le concediera el máximo reconocimiento en el ámbito de la economía, junto a Peter Howitt y Joel Mokyr, por su teoría del crecimiento schumpeteriano, que explica que el motor del crecimiento "no es solo acumular capital, sino innovar constantemente".

Valls defiende que el progreso tecnológico debe estar la servicio de las personas y del interés pública, "con una orientación política clara y una supervisión democrática firme".

Defiende que Barcelona pone en valor el humanismo tecnológico para afrontar los retos de la IA y la innovación, y sostiene que la tecnología "no puede ser solo la expresión de los intereses que la financian o patrocinan, sino una herramienta al servicio de una humanidad que avanza sin dejar a nadie atrás".

El premio Hipàtia es un galardón convocado por el Ayuntamiento de Barcelona y creado en 2018, en colaboración con la Academia Europaea, que reconoce la "excelencia científica a escala europea" otorgándolo a la persona que haya desarrollado la mejor trayectoria en ciencia e investigación.