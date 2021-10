Barcelona estrena la feria Terra i Gust para potenciar la gastronomía "justa y sostenible"

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha acogido este viernes la primera jornada de la feria Terra i Gust en la Rambla de Santa Mònica para potenciar la gastronomía "justa y sostenible" con una muestra de 16 restaurantes, mercado de pequeños productores y charlas que se podrá visitar de 12 a 23 horas hasta este domingo, ha informado el consistorio este viernes en un comunicado.

La primera jornada da voz a las cocinas de aprovechamiento, vegana y 'de la mama' con chefs y restauradores comprometidos con la alimentación justa y sostenible, y se ha presentado el libro 'Tothom a taula! Retrats de l'ecosistema alimentari sostenible d'una Barcelona en transformació' --'Todo el mundo a la mesa! Retratos del ecosistema alimentario sostenible de una Barcelona en transformación'--.

El fin de semana tendrá lugar la presentación 'Una dona pizzera en un món d'homes' --'Una mujer pizzera en un mundo de hombres'--, se reflexionará sobre 'Cuinar per als que no poden cuinar' --'Cocinar para los que no pueden cocinar'-- y se presentará la guía Barcelona Slow Food Guide 2021-22.