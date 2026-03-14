Barcelona estrena una unidad de Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalía contra la multirreincidencia

Fotografía de la visita de Albert Batlle y Neus Pujal a las instalaciones de la unidad en Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha puesto en marcha una nueva unidad adscrita funcionalmente a la Fiscalía Provincial con el objetivo de reforzar la respuesta penal frente a la multirreincidencia, convirtiéndose así en la primera policía local del Estado en utilizar este modelo, informa la organización en un comunicado este sábado.

El nuevo equipo operativo, formado por cinco agentes y un mando seleccionados mediante un proceso interno por sus competencias técnicas, trabaja desde las dependencias de la Fiscalía en la Ciutat de la Justícia para "facilitar una comunicación inmediata con los fiscales de guardia".

Esta presencia continuada en el mismo espacio junto a la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil pretende agilizar el traspaso de información en el seguimiento de personas reincidentes, con el objetivo de que el Ministerio Público pueda transformar procedimientos de hurtos en diligencias previas.

Además, la iniciativa también pretende actuar como un enlace técnico con otros departamentos municipales para evitar duplicidades, con el objetivo de garantizar "un enfoque orientado a la protección de las víctimas vulnerables".

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y la fiscal jefe provincial, Neus Pujal, han visitado recientemente esta unidad, la cual cuenta con una comisión conjunta encargada de analizar los resultados para asegurar siempre "una adaptación permanente a las necesidades reales del territorio".