Barcelona estudiará regular el acceso de turistas al Turó de la Rovira a propuesta de ERC

Archivo - Dos mujeres miran el paisaje en el mirador Turó de la Rovira, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes estudiar limitar el acceso de turistas en el Turó de la Rovira, en una propuesta de ERC y que se ha transaccionado con el gobierno municipal del PSC y con BComú y que ha contado con la abstención de Junts y PP y el voto en contra de Vox.

Así, la iniciativa que ha defendido la líder de los republicanos en la ciudad, Elisenda Alamany, propone priorizar el acceso de los vecinos, que haya presencia de Guardia Urbana para cumplir estas normas y que la gestión del acceso vaya a cargo del Museu d'Història de Barcelona (Muhba).

"Tenemos una ciudad moderna y con mucho potencial, pero no queremos caer en la economía del selfie. Para ello tenemos que actuar y gobernar le turismo, que exige mucho más que improvisar", ha expuesto Alamany.

Ha remarcado que la saturación no es el único elemento a abordar, sino que el incivismo también lo es y que ambas cuestiones van relacionadas con "conseguir una Barcelona en la que se pueda vivir".

Por su parte, la concejal del distrito de Horta-Guinardó, Sara Belbeida, ha reconocido la problemática y que han recogido las necesidades que los vecinos de la zona les han planteado.

"El derecho al descanso, a la convivencia y a la calidad de vida de los vecinos es el primer criterio que tiene que guiar cualquier decisión sobre este espacio. Es importante dejar claro que no debatimos si se debe actuar o no el el Turó de la Rovira, en lo que hay consenso, sino que debatimos como seguimos reforzando un trabajo que el gobierno ya impulsa", ha sostenido.