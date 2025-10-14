Barcelona Global inicia su programa de liderazgo joven para impulsar el futuro de la ciudad

El presidente de Barcelona Global Ramon Agenjo y la ceo Mercè Conesa presentan el programa - BARCELONA GLOBAL

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha iniciado la 7 edición de su programa de liderazgo con 34 jóvenes con una media de edad de 30 años que durante el próximo año conocerán las empresas e instituciones de la ciudad desde todos sus ámbitos para impulsar el futuro de la capital catalana.

El objetivo de la iniciativa es formar a los profesionales que liderarán las empresas de Barcelona de aquí a 10 años, redescubriendo la ciudad a través de 11 visitas a compañías e instituciones clave, explica un comunicado este martes.

Los participantes también conversarán con 33 líderes empresariales de diversos ámbitos y, como novedad este año, participarán en una sesión sobre la Barcelona del reto climático para que aporten sus propuestas para acelerar la transición hacia una ciudad más sostenible.

Entre las empresas participantes en esta edición están AstraZeneca, Palau de la Música, Mango, Mediapro, Cloudworks, Urbidermis, HP, Hutchinson Port Best, Agbar, FC Barcelona, Casa Batlló e Imagine.

Asimismo, los 34 participantes, 18 de ellos mujeres y 16 hombres, provienen de las empresas Agbar, Areas, Alexion, Cocotime, Cushman & Wakefield, Caliu, Emesa, Filmin, GCO Ventures, Grifols, Miura Partners, Uria Menéndez Abogados, Teladoc, Pepsico, Maphre, Mango, Penguin Random House, Barcelona Events Musicals, Cuatrecasas y KPMG.