Barcelona Global lanza un nuevo Chapter de Life Sciences centrado en la neurociencia y los datos

El presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo - BARCELONA GLOBAL

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha lanzado este miércoles un nuevo Chapter de Life Science, que estará centrado en la neurociencia y el talento en el análisis de datos como claves para el impulso internacional del sector, informa en un comunicado.

El Chapter reúne desde hace dos años a 125 directivos de empresas biomédicas y farmacéuticas, hospitales, universidades y centros de investigación, así como emprendedores y responsables del sector público, y tiene el objetivo de impulsar el posicionamiento internacional de Barcelona en este sector.

La entidad ha creado el primer diploma de Experto en Healthcare Data Science, junto al Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) y con el apoyo del AstraZeneca Global Hub.

El presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, ha señalado que "el salto internacional del ecosistema depende, sobre todo, de la capacidad de atraer y desarrollar talento".

Los participantes en el encuentro han actualizado los avances del Chapter y han subrayado la necesidad de impulsar las infraestructuras necesarias para las ciencias de la vida.