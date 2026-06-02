Barcelona inaugurará la reforma de La Rambla con una fiesta ciudadana el 13 y 14 de febrero de 2027

Barcelona inaugurará la reforma de La Rambla el 13 y 14 de febrero de 2027. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha anunciado este martes que celebrarán el fin de las obras de reforma de La Rambla con una fiesta el fin de semana del 13 y 14 de febrero de 2027.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este martes junto al concejal de Cultura Xavier Marcé, y el creador visual Lluís Danés, que será el director artístico de la inauguración, bajo el lema de 'Rambles amunt, rambles avall'.

Sobre la fecha de la fiesta, Batlle ha afirmado se han puesto una presión positiva encima porque los trabajos vayan sobre lo previsto y que "si nada cambia" estarán terminados para entonces.

"El objetivo claro de las obras es recuperar La Rambla para la ciudad, para los barceloneses. Estamos cambiando su piel pero tenemos que ver cómo la rellenamos para que recupere su esencia", ha expuesto.

Marcé ha añadido que la Rambla es una calle que tiene una trascendencia "especial" para la ciudad y que el lema hace referencia a la expresión 'ramblejar', un concepto que ha asegurado que los barceloneses se han hecho suyo.

"QUE PASE CUALQUIER COSA"

Danés ha explicado que su intención en la celebración es "que pase cualquier cosa en cualquier momento, que la gente no tenga horarios fijos, todo bajo la idea de que la Rambla siempre es sorpresa y es un lugar en el que puede pasar cualquier cosa".

Ha concretado que la calle se convertirá durante los dos días en un "escenario de escenarios en el que habrá música, circo, palabra, danza, cultura popular, imagen, humor, poesía y emoción".

Para hacerlo, ha dividido el paseo en sus 5 tramos: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins y Santa Mònica para evocar la memoria de las personas y entidades que forman parte de ella, apelando al sentimiento de pertenencia.

Ha resaltado la necesidad de hablar con las entidades de cultura popular y equipamientos del distrito para que colaboren en la composición de la fiesta y sea participativa, tras asegurar que habrá un espacio para la memoria colectiva para personajes como José Pérez Ocaña, pero también para toda aquella persona que pasea por la vía.

Ha avanzado que la propuesta contará con un homenaje a la paz, en referencia al atentado del 17 de agosto: "Que la muerte se detuviera encima del mosaico de Miró me parece potente para hacer un homenaje a la paz, que ahora más que nunca sea valorada".

PRESUPUESTO

Marcé ha detallado que la inauguración contará con un presupuesto de entre 500.000 y 600.000 euros y que se celebrará después de las fiestas de Santa Eulàlia, la que es la fiesta mayor de invierno de la capital catalana, porque interpela a la cultura popular.

Finalmente, Batlle ha recordado que la nueva Rambla llegará después de más de 4 años de obras con una inversión de más de 55 millones de euros.