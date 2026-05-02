Barcelona inicia el mantenimiento de las franjas forestales de prevención de incendios

Archivo - Zonas forestales del Parc Natural de Collserola en Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado esta semana los trabajos de mantenimiento de las franjas de prevención de incendios forestales dentro del término municipal, especialmente en el ámbito de Collserola.

Las actuaciones las está haciendo a través del instituto de Parques y Jardines y se llevarán a cabo en los distritos de Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris y Sarrià-Sant Gervasi, cubriendo 346 hectáreas con un presupuesto de 400.000 euros, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Los trabajos se centran en desbrozar malas hierbas, "priorizando la eliminación de vegetación seca y muerta", y dejarán la masa forestal con las densidades óptimas para minimizar la propagación del fuego durante el período de alto riesgo de incendio.

Ha añadido que, en el contexto actual marcado por la presencia de peste porcina africana (PPA) en el parque de Collserola, la normativa vigente establece restricciones de determinados trabajos en zonas afectadas.

Pese a ello, ha afirmado que los trabajos de prevención de incendios son consideradas esenciales para la seguridad y se llevarán acabo con las medidas de desinfección requeridas por la presencia de PPA.