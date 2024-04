Autores y floristas afrontan la celebración con optimismo y celebran el buen tiempo

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha iniciado este martes la celebración de Sant Jordi, con la aspiración de batir el récord de ventas de libros y rosas del año pasado así como con buen tiempo, después de las lluvias de este lunes que amenazaban la celebración.

Las calles de la capital catalana se empiezan a llenar de paradas de libros y de rosas desde primera hora para celebrar este día, que se vuelve a afrontar con optimismo después de los buenos resultados del año pasado y tras dos años de pandemia y un 2022 marcado por la lluvia.

En declaraciones a Europa Press, el librero Oriol espera que sea un Sant Jordi "de éxito" y ha valorado positivamente el formato de paradas del Paseo de Gràcia de Barcelona de este año, que cree que ayudará a que no se acumule tanta gente.

Por otro lado, la librera Dàlia ha celebrado que finalmente no haya llovido y cree que esto ayudará a que más gente acuda a pasearse por los puestos, y sobre el formato de este año, dice que no está de acuerdo con el copago de paradas y que espera que "no se pierda el espíritu de fiesta" de Sant Jordi.

En cuanto a la venta de rosas, la florista Fabiola ha dicho que llevan desde primera hora preparando la parada, que aspiran a que haya "más ventas" que el año pasado, y dice que a partir de las 10 ha empezado a haber más movimiento de gente y que lo que más se compra es la rosa sencilla, aunque cada vez hay más personas que compran la flor viva.

AUTORES

En el desayuno de Sant Jordi de Grup 62, el Premi Josep Pla 2024 con 'La germandat de l'àngel caigut', Jaume Clotet, ha asegurado que le hace ilusión el día de hoy, que habrá seguramente una segunda y una tercera parte, y dice que espera encontrar a "personas que no leen nunca o que leen poquísimo y que han leído el libro, les ha gustado y que dicen que leerán más libros".

"Si siempre escribimos para la gente que lee no llegaremos muy lejos, creo que tenemos que escribir para crear nuevos lectores, porque es bueno para la literatura catalana", y el autor ha celebrado que finalmente no vaya a llover y anima a la gente a que salga este Sant Jordi y compre libros.

Por su parte, el Premi Sant Jordi 2024 con 'Confeti', Jordi Puntí, ha señalado que este Sant Jordi será un momento de reencuentro con muchas personas que han leído su libro y le quieran comentar detalles de él, y ha recordado que ya lleva semanas paseándose por Catalunya presentando su novela y "tirando confeti".

Puntí ha apuntado que vive con mucha intensidad este 23 de abril después de haber sido premiado, y ha llamado a la gente a que a salga "a buscar un libro y si no lo tiene claro que se pasee y rebusque, y no compre el mismo que el vecino".

El Premi Ramon Llull 2024 con 'Història d'un piano', Ramon Gener, ha explicado que es su primer año firmando como autor de ficción y que está contento de poder compartir el día con los lectores y que le expliquen anécdotas: "Lo de yo también tengo un piano me lo dicen siempre".

Dice que le gusta ser un "compartidor" de historias, y en este caso del piano que tiene en casa, y que la gente pueda ver este instrumento como suyo y que le haga pensar en su historia, y ha añadido que ahora está leyendo el libro 'Una ombra blanca' de Carme Riera.