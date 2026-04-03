Barcelona inicia trámites para una nueva Ordenanza de obras e instalaciones de servicios

Varios trabajadores en las obras del antiguo Mercat del Peix, a 1 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para dotarse de una nueva Ordenanza de obras e instalaciones de servicios (OOIS) que actualice y simplifique la normativa actual con el objetivo de incrementar la exigencia en seguridad, accesibilidad y calidad.

En el marco del Pla Endreça y la simplificación administrativa, se busca actualizar un marco normativo de 1991 y garantizar una coordinación plena entre las empresas de suministros de servicios y la administración municipal a la hora de intervenir en el espacio público, informa el consistorio en un comunicado este viernes.

Además de prever reuniones periódicas entre el Ayuntamiento y las compañías para compartir la planificación de las inversiones, la nueva OOIS también impulsa una coordinación más efectiva entre los operadores y con la administración, a través de un ente gestor que tramita las intervenciones de las compañías en el espacio público, se unificarán todas las peticiones de actuación y se coordinarán las posibles interacciones entre diferentes obras.

La nueva ordenanza también establecerá un compromiso ambiental, incentivando el uso de maquinaria eléctrica para reducir emisiones de partículas y ruido, así como el uso de material reciclado y el compromiso de retirada de servicios obsoletos.

Además, se incluirá un régimen sancionador para garantizar la calidad y buena ejecución de las obras y se hará más claro el trámite a seguir en el proceso de obtención de las licencias de obras de servicios.

INFRACCIONES

El nuevo marco establece tres tipologías de infracciones, entre leves, graves y muy graves, con importes que pueden llegar a los 3.000 euros en casos en que se vulnera la legislación urbanística.

Por otra parte, el consistorio también impulsa la actualización del Manual de Qualitat de las obras en el espacio público para ayudar en el cumplimiento de la norma.