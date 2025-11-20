Barcelona inicia los trámites para recuperar el Tramvia Blau y prevé empezar las obras en 2027

Collboni entra a uno de los vehículos del Tramvia Blau - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este jueves que el gobierno municipal ha iniciado los trámites para recuperar el Tramvia Blau, y ha dicho que esperan poder iniciar las obras antes de acabar el 2027.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios acompañado por las tenientes de alcalde Laia Bonet y Maria Eugènia Gay, y ha celebrado que el consistorio da un paso firme para "recuperar la identidad de uno de los símbolos más importantes" de la ciudad.

También ha detallado que, una vez finalizado el proyecto ejecutivo de la reforma, que incluye la renovación de la avenida Tibidabo y la mejora de un depósito pluvial, se ha entregado los vecinos y que en 2026 se abrirá a un proceso participativo.

"Haremos un debate, haremos aportaciones durante todo el año para que, si todo va bien, podamos incluir el proyecto de remodelación de la avenida Tibidabo y, por tanto, el inicio de la recuperación del Tramvia Blau en los Presupuestos de 2027", ha afirmado el alcalde.

Collboni ha destacado que el proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de 45 millones de euros, permitirá "preservar la singularidad y la historia de Barcelona" volviendo a poner en funcionamiento una infraestructura altamente demandada por los vecinos y vecinas de la ciudad tras interrumpirse su circulación en 2018.

OBRAS

El alcalde ha afirmado que la obra es "de una envergadura muy importante, no solo por el peso simbólico que tiene", sino porque requiere la reforma integral de una de las avenidas más importantes de la ciudad, desde la plaza Kennedy hasta la plaza Doctor Andreu.

Respecto a la recuperación de los convoyes, Bonet ha señalado que actualmente el consistorio dispone de 7, de los cuales 4 se adaptarán para que puedan operar con la tecnología y la seguridad necesarias, mientras que los otros 3 serán preservados patrimonialmente.