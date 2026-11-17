Bonet en declaraciones a los medios este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la licitación del nuevo contrato de mantenimiento de ascensores verticales e inclinados, escaleras mecánicas y rampas mecánicas de la ciudad para 2027-2029, con un presupuesto anual de 3,08 millones de euros.

La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha declarado este martes a los medios que esta dotación económica supone un incremento de un 33% respecto al contrato anterior, para garantizar la continuidad y calidad del servicio ante la ampliación de infraestructuras y el aumento de costes de mano de obra y materiales.

"Que no funcione un ascensor puede significar que alguien no vaya a comprar o que no salga de casa", ha dicho.

MÁS INFRAESTRUCTURAS

El nuevo contrato parte de un inventario de 167 infraestructuras frente a las 147 del vigente, un 13,6% más, tras incorporar nuevas instalaciones situadas principalmente en los barrios de montaña de la ciudad y zonas con más desnivel.

En concreto, los ascensores verticales pasan de 46 a 52 unidades; las escaleras mecánicas de 96 a 104; se mantienen los 5 elevadores inclinados actuales, y se suman 6 rampas mecánicas que supondrán un gasto estimado de 100.000 euros anuales, además de prever la posible entrada en servicio de otros 6 ascensores y 6 escaleras ya proyectados.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

La teniente de alcaldía ha destacado que incorporan la mirada del mantenimiento preventivo y predictivo.

El refuerzo del mantenimiento preventivo y predictivo para reducir averías incorpora una segunda revisión mensual en los ascensores inclinados, una dedicación mínima semestral en escaleras y rampas, y una partida independiente para crear un estoc propio de recambios que reduzca la dependencia de proveedores externos.

Asimismo, el contrato se ha dividido en dos lotes, uno para ascensores y otro para escaleras y rampas mecánicas, con el fin de favorecer la especialización técnica, mejorar la coordinación y reforzar la capacidad de supervisión municipal.