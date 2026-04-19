Barcelona invertirá 3,5 millones en la reforma de las calles de Sant Adrià y Otger en Sant Andreu

Archivo - Exterior de la Fábrica de Creación Fabra i Coats en Sant Andreu. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la remodelación de las calles de Sant Adrià y Otger, en el núcleo antiguo de Sant Andreu, con un presupuesto de 3,5 millones de euros para construir un nuevo eje peatonal de plataforma única, informa un comunicado del consistorio este domingo.

La previsión es que las obras comiencen durante el tercer trimestre de 2026 y se alarguen durante 15 meses, utilizando adoquines de granito en las zonas exclusivas para peatones y asfalto en el carril central.

El tráfico de vehículos en estas vías se mantendrá restringido únicamente a residentes y servicios, lo que permitirá instalar nuevos parterres y mobiliario urbano para fomentar las zonas de estancia y la presencia de sombras a lo largo de todo el recorrido.

En la calle Otger, la obra se centrará en eliminar las escaleras actuales para nivelar el suelo con los Jardinets de Can Fabra.

La concejala del distrito, Marta Villanueva, ha destacado que la reforma creará un enlace "más amable, verde y accesible en una zona central del barrio".