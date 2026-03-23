Barcelona multará circular sin permiso vía ascendente en la Via Laietana a partir del 27 de abril

Mapa de la Via Laietana - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona activará el 27 de abril las cámaras de control de la Via Laietana, que sancionarán a los vehículos que circulen sin autorización en sentido ascendente, según ha informado este lunes mediante un comunicado.

Este lunes se ha abierto un periodo de cinco semanas para que vecinos y colectivos autorizados puedan registrar sus vehículos antes de que se active el sistema, en el marco de una campaña informativa para dar a conocer las nuevas limitaciones.

La circulación en sentido montaña quedará reservada para el transporte público, servicios, residentes y usuarios autorizados, dentro del nuevo modelo de movilidad de la vía, que reduce el espacio para el vehículo privado con el objetivo de "hacerla más amable, con más espacio peatonal, bicicletas y transporte público".

Circular sin autorización por este carril comportará una sanción de 90 euros, que se impondrá de forma automática mediante las cámaras instaladas en la vía.

El trámite para obtener la autorización se puede realizar por internet, en oficinas de atención ciudadana o llamando al 010, mientras el distrito de Ciutat Vella ha iniciado el reparto de información en los barrios afectados.