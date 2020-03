Barcelona no cobrará cuotas de guarderías y escuelas de música municipales hasta reabrir

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Imeb) no cobrará las cuotas de escolarización y comedor de las guarderías municipales y los días que no se puedan dar clases en las escuelas municipales de música y el Conservatorio, hasta que no puedan reabrir por la situación creada por la pandemina del coronavirus.

En un comunicado, el Imeb ha señalado que ha tramitado una carta a todas las familias del alumnado para informarles de las medidas tomadas en estos centros, y el importe correspondiente a los días lectivos de marzo que no se ha podido prestar servicio se descontará en el próximo recibo que se pueda emitir, tanto de cuota de escolarización como de comedor.

En total, las 101 guarderías municipales de Barcelona acogen a 8.400 niños, las cinco escuelas municipales a 2.450 alumnos y el Conservatori Municipal de Música a 547.