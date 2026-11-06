Barcelona Oberta pide "recuperar" plaza Catalunya tras la huelga e instalar luces de Navidad

Archivo - Luces de Navidad en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Oberta ha pedido al Ayuntamiento "recuperar" plaza Catalunya tras la huelga general del 11 de noviembre, e insta al consistorio a acordar la retirada de la acampada provivienda, limpiar la zona e instalar las luces de Navidad que se preveían colocar.

En un comunicado este viernes, la entidad reconoce la gravedad del problema del acceso a la vivienda y la legitimidad de las movilizaciones pero considera que la prolongación de la acampada "ha desdibujado el sentido de la reivindicación inicial".

También cree que se ha producido acumulación de suciedad y deterioro del espacio público, y ha señalado que la retirada de la acampada de la Puerta del Sol en Madrid "es un precedente" que piden tener en cuenta.

Ha pedido al Ayuntamiento valorar si aún es posible instalar las luces navideñas de autor que se habían diseñado para la plaza y que, si los plazos lo impiden, estudie una alternativa para iluminar la plaza por las fiestas.

Asimismo, reclama al consistorio mantener el Festival de Nadal en la plaza Catalunya y no trasladarlo al parque de la Ciutadella, y han recordado el montaje del escenario y de los espacios del festival "requiere varias semanas de preparación".