Barcelona otorga más de 17.500 becas para promover el deporte extraescolar

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado más de 17.500 becas para promover el deporte extraescolar para el curso 2025-2026, destinadas a familias con menores de entre 6 y 17 años e ingresos limitados, a través del Institut Barcelona Esports (IBE).

Se han concedido 4,6 millones de euros en ayudas, una cifra que, según informa el consistorio en un comunicado este domingo, prácticamente dobla el importe otorgado ahora hace 5 años, y se ha aumentado en 100.000 euros la inversión respecto al curso anterior.

El regidor de Deportes del Ayuntamiento, David Escudé, ha destacado que las ayudas se han incrementado y lo seguirán haciendo para asegurar que "todo el mundo pueda hacer deporte en todos los barrios de Barcelona".

Por distritos, Nou Barris es donde más becas se han otorgado con 3.779, seguido de Sant Martí con 2.778; Horta-Guinardó con 2.282; Sant Andreu con 2.201; Sants-Montjuïc con 1.975; Ciutat Vella con 1.746; Eixample, 1.337; Gràcia con 793, Les Corts, 337 y Sarrià-Sant Gervasi 290.

Se han aceptado un 80% de las solicitudes presentadas y la oferta deportiva de la ciudad cuenta con 343 entidades homologadas.