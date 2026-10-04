Barcelona participará esta semana en Utrech en una jornada de buenas prácticas en comercio local

Archivo - La teniente de Alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona participará del 7 al 9 de octubre en una jornada en Utrech (Países Bajos) de intercambio de buenas prácticas y experiencias de las administraciones públicas para reforzar el comercio local.

En un comunicado este domingo, el consistorio ha explicado que se trata de una jornada en el marco de la Capitalidad Europea del Comercio Local --reconocimiento que Barcelona ostenta en 2026--, y la delegación de Barcelona la encabezará la teniente de alcalde de Promoción Económica y Trabajo Social, Raquel Gil.

Gil ha subrayado que este intercambio de experiencias entre ciudades "puede ayudar a abordar retos candentes del sector comercial como la viabilidad del comercio local en un mundo cada vez más digitalizado", así como los cambios de hábito de consumo, el incremento de costes y cómo garantizar el relevo generacional.

La teniente de alcalde participará el miércoles junto con su homóloga de Utrech, Susanne Schildermann, en una conferencia, y otros miembros de la delegación barcelonesa también participarán en mesas redondas sobre los aspectos sociales del comercio, políticas de apoyo a la emprendeduría y estrategias comerciales a nivel local en Europa.

La visita también incluirá recorridos para conocer iniciativas locales de Utrech, como el centro comercial Hoog Catharijne, el distrito de Lombok y el mercado ecológico de Vredenburg.