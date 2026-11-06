Barcelona penaliza con 150.000 euros a la empresa concesionaria del Bicing por incumplimientos

Archivo - Una persona circula en bicicleta eléctrica, a 13 de septiembre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). El presidente del Gobierno, anunció ayer 40 millones de ayudas estatales para impulsar la bicicleta, de las que 20 se destinarán a la compra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado los mecanismos de penalización previstos para al empresa concesionaria del Bicing, UTE Pedalem, por incumplir con el servicio establecido, han explicado fuentes del consistorio a Europa Press.

Según ha avanzado 'El País' este viernes, se trata de la respuesta del consistorio a los incumplimientos del contrato en términos de disponibilidad o agilidad en el mantenimiento ante el incremento de la complejidad de gestión y desgaste de los vehículos.

Según indica el Ayuntamiento, la previsión es que el Bicing acabe este 2026 con un "récord histórico del servicio", con 20,5 millones de desplazamientos, que atribuyen al crecimiento de la oferta y que se traduce en que cada bici eléctricas se use hasta 16 veces al día.

PLAN DE ACCIÓN

Asimismo, ha señalado que impulsarán un plan de acción para mejorar el servicio, ya en marcha, que incluye transformar el 100% de la flota en eléctrica a partir del próximo verano, lo que implicaría desplegar 400 nuevas bicis eléctricas e invertir 5,8 millones de euros.

También requeriría incrementar la capacidad de respuesta cuando haya bicicletas en mantenimiento, incidencias o tramos de alta demanda, consiguiendo reducir el impacto en la oferta habitual, lo cual está previsto materializar antes de que acabe el año.

Finalmente, el plan incluye reforzar los equipos de mantenimiento, que ya se ha empezado a notar este otoño con un primer incremento de personal, la renovación de componentes, sustituyendo hasta 2.000 baterías y numerosos sistemas de freno.